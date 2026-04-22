Prefeitura disponibiliza diversos anticoncepcionais nas Farmácias de Atenção Básica

Por Assessoria

Publicada em 22/04/2026 às 08h35

Prefeitura de Jaru disponibiliza diversos anticoncepcionais nas Farmácias de Atenção Básica; métodos são escolhidos após consulta nas unidades de saúde

A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, informa que as Farmácias de Atenção Básica disponibilizam gratuitamente diversos métodos anticoncepcionais às mulheres que desejem fazer planejamento familiar e cuidar da saúde reprodutiva.

Entre as opções estão as pílulas de uso contínuo, pílula do dia seguinte, injeções mensais e trimestrais, preservativos, dispositivo intrauterino (DIU) e o implante intradérmico.

A secretária de saúde, Jaíne Barboza, explicou que, para ter acesso aos métodos contraceptivos, é necessário ir até a unidade de saúde mais próxima e seguir as orientações dadas pela equipe de atendimento. “O método mais seguro e adequado para cada paciente será definido após consulta com um profissional de saúde”, destacou.