Prefeitura abre segundo lote de inscrições para a 1ª Corrida do Trabalhador

Por Assessoria

Publicada em 06/04/2026 às 09h05

A Prefeitura de Jaru, abriu o segundo lote de inscrições para a 1ª Corrida do Trabalhador.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o preenchimento total das vagas disponíveis, por meio do endereço eletrônico: https://corrida.jaru.ro.gov.br/

Os participantes inscritos concorrerão à premiação em dinheiro, troféus e medalhas. Além disso, receberão o kit do atleta, composto por número de peito, chip de cronometragem e camiseta personalizada do evento.

A corrida acontecerá no dia 1º de maio, com concentração a partir das 5h e largada às 6h, na Praça Sebastião Dias de Almeida, na Avenida Dom Pedro I.