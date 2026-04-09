Pimenta Bueno dá início aos preparativos para os Jogos Escolares 2026

Por Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 08h48

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e com organização da AMPIB e parceria com o Governo do Estado de Rondônia, realizará os Jogos Escolares Pimentenses – JEP’s 2026, reunindo estudantes em diversas modalidades esportivas.

A competição acontecerá de 04 a 22 de maio, promovendo a integração entre escolas e incentivando a prática esportiva, o trabalho em equipe e a qualidade de vida dos alunos.

Serão disputadas modalidades individuais e coletivas, como atletismo, badminton, basquete (3x3 e tradicional), capoeira, ciclismo, futebol, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, kung fu, natação, queimada, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol, wrestling e xadrez, entre outras.

Os estudantes interessados em participar devem procurar o professor de Educação Física ou a direção da escola para mais informações sobre inscrições e participação.

O JEP’s é uma importante iniciativa que fortalece o esporte escolar e contribui para o desenvolvimento físico, social e educacional dos alunos do município.