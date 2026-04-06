Palmeiras e São Paulo no topo; Vitórias de Flamengo; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 06/04/2026 às 08h40

Palmeiras e São Paulo no topo do Brasileirão. Tabelinha Rondoniense: milhões no futebol de Rondônia e bronze no Sul-Americano de tênis de mesa.

Com vitórias de Flamengo e Botafogo e goleada do São Paulo sobre o Cruzeiro, rodada do Brasileirão destaca crise no Corinthians e derrota do Santos no Maracanã.

Brasileirão - O Palmeiras não para. Ao bater o Bahia por 2 a 1 em Salvador, o Alviverde abriu cinco pontos de vantagem na ponta. No Maracanã, o Flamengo virou sobre o Santos (3 a 1) e colou no G-4, enquanto o Corinthians amarga oito jogos sem vencer, após cair diante do Inter (0x1) na Arena. Quem caiu também foi o técnico Dorival Junior, que não comanda mais a equipe da capital paulista.

Destaque também para o Atlético-MG, que encostou nos líderes, e para a crise do Mirassol, vice-lanterna, após perder para o Bragantino (0x1). A pressão sobe na zona da degola com Chapecoense e Remo ainda no Z-4.

Sábado

Sábado de gala para o São Paulo. Com um "hat-trick" de Ferreirinha e gol de Calleri, o Soberano fez 4 a 1 no Cruzeiro e colou no líder Palmeiras. Já no Rio, o Botafogo calou a Colina ao virar sobre o Vasco por 2 a 1, subindo para o 8º lugar.

Em Curitiba, Coritiba e Fluminense empataram em 1 a 1, com John Kennedy salvando o Tricolor Carioca. O resultado deixa o São Paulo em 2º e o Flu em 3º, enquanto a Raposa amarga o Z-4. A briga pelo topo do Brasileirão esquentou de vez.

Tabelinha Rondoniense

Com ouros no tênis de mesa e R$ 7 milhões em prêmios na Copa do Brasil, o esporte de Rondônia vive fase histórica com Guaporé e Rondoniense confirmados na Série D 2026.

Tênis de mesa - O tênis de mesa rondoniense faz história. O talentoso Arthur Czerwinski garantiu a medalha de bronze para o Brasil na disputa de duplas do Campeonato Sul-Americano. Competindo em alto nível contra os melhores do continente, Arthur demonstrou técnica e maturidade técnica impecáveis.

Mais que uma conquista pessoal, o feito em Chapecó consolida Rondônia como um celeiro de talentos. O bronze de Arthur serve de inspiração para novos atletas e reforça a importância do investimento no esporte local para brilhar além das fronteiras.

Futebol - O futebol rondoniense vive uma revolução. Em apenas três meses, os clubes locais garantiram R$ 7 milhões em receitas. O grande motor foi a Copa do Brasil, onde Porto Velho, Ji-Paraná e Guaporé faturaram R$ 4,2 milhões.

A nova fase inclui o futebol feminino, com Itapuense e Rolim de Moura recebendo repasses da Série A3. Com a gestão focada em performance, Rondônia deixa a informalidade para buscar sustentabilidade e espaço real no cenário nacional. É o fim das limitações financeiras.

Série D - Rondônia terá força dupla no cenário nacional. Guaporé FC e Rondoniense SC confirmaram presenças na Série D 2026. A participação já nasce com fôlego financeiro: a CBF garante R$ 500 mil de largada, com premiações, que podem chegar a R$ 1,8 milhão para os finalistas.

O novo modelo de repasses por fase reduz a dependência de patrocínios e profissionaliza o planejamento. Agora, o desafio é transformar o desempenho em campo em receita e crescimento sustentável para o futebol do nosso estado.