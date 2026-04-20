Operação conjuta apreende 300 fardos de desodorantes de origem estrangeira

Por PM/RO

Publicada em 20/04/2026 às 14h51

A Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), realizou sábado, (18) uma operação integrada que resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de mais de 300 fardos de desodorantes de origem estrangeira, sem documentação fiscal ou aduaneira. A ação faz parte da 13ª Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, com o objetivo de combater crimes transfronteiriços e proteger a arrecadação tributária.

Apreensão e prisão

A operação começou por volta das 10horas, após informações compartilhadas pela Polícia Rodoviária Federal, sobre a circulação de dois veículos — uma van branca e uma caminhonete prata — transportando mercadorias ilícitas em direção a Rondônia. As equipes do BPFRON e 9º BPM localizaram e abordaram os veículos na BR364, próximo ao Distrito de Extrema.

No primeiro veículo, uma van Mercedes-Benz, conduzida por um homem de 58 anos de idade e uma mulher como passageira . No veículo, foram encontrados diversos fardos de desodorantes estrangeiros. Já a caminhonete Ford F4000, conduzida por um homem de 35 anos, apresentava avaria mecânica e transportava cerca de 200 fardos do mesmo produto, também sem documentação.

Os três envolvidos foram presos em flagrante por descaminho (artigo 334 do Código Penal Brasileiro) e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim, juntamente com os veículos e as mercadorias apreendidas. Durante a custódia, foram assegurados aos conduzidos água potável e alimentação.

Atuação integrada

A operação demonstrou a eficiência da atuação conjunta no combate ao crime organizado na região de fronteira. Segundo o relatório policial, a ação contribuiu para a interrupção da circulação ilícita de mercadorias, preservando a ordem pública e a arrecadação tributária.

Sobre a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras

A Operação Protetor das Fronteiras e Divisas é uma iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, que visa intensificar o combate aos crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas, descaminho e contrabando. A operação fortalece a segurança pública nas regiões de fronteira, garantindo a aplicação da lei e a proteção da sociedade.