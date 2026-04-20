Lula e chanceler alemão discutem conflitos globais e cobram solução diplomática para crise no Oriente Médio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 16h04

Durante agenda oficial na Alemanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o chanceler Friedrich Merz para tratar de temas econômicos e da crescente instabilidade internacional. O encontro, que marcou mais uma rodada de diálogo entre os dois líderes desde 2023, ocorreu paralelamente à participação brasileira na Hannover Messe, maior feira industrial do mundo, que nesta edição tem o Brasil como destaque.

Além da programação no evento e de reuniões com empresários, os dois países firmaram acordos de cooperação em diferentes áreas. Após a reunião bilateral, Lula e Merz falaram à imprensa e abordaram os efeitos de conflitos internacionais, especialmente no Oriente Médio.

O presidente brasileiro voltou a criticar a condução do cenário global e apontou falta de atuação efetiva por parte da Organização das Nações Unidas.

“A prevalência das forças sobre o direito é a mais grave ameaça à paz e à segurança internacional. Estamos profundamente preocupados com os riscos da retomada do conflito no Irã e da escalada no Líbano. A sobrevivência do Estado Palestino e do seu povo segue ameaçada”

Lula também mencionou a guerra na Ucrânia e afirmou que a perspectiva de paz permanece distante. Ao comentar o papel da ONU, defendeu mudanças na estrutura do Conselho de Segurança.

“Entre a ação dos que provocam guerra e a omissão dos que preferem se calar, a ONU está mais uma vez paralisada. Brasil e Alemanha defendem há décadas uma reforma que recupere a legitimidade do Conselho de Segurança”

Do lado alemão, Friedrich Merz destacou a preocupação com os desdobramentos econômicos da crise, especialmente após o novo fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo.

“A reabertura do Estreito de Ormuz tinha sido anunciada e feita, e depois fecharam de novo. Por isso, os preços [do petróleo] aumentaram de novo”

O chanceler afirmou que pretende levar o tema à ONU e defendeu a busca por soluções diplomáticas, tanto por parte do Irã quanto dos Estados Unidos.

“Nosso apelo vai para o Irã, de cessar-fogo. Nosso apelo vai também para os EUA para que procurem soluções diplomáticas. As implicações e consequências da guerra não atingem apenas o Oriente Médio, mas pode levar a uma desestabilização política”

Segundo o governo alemão, a normalização do cenário internacional é fundamental para garantir a estabilidade energética global.