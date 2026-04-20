Giovanna Antonelli passa por situação inesperada em gravação e publica vídeo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 17h01

Um momento inesperado durante as gravações do filme Rio de Sangue acabou ganhando destaque nas redes sociais após ser compartilhado pela atriz Giovanna Antonelli. O vídeo, publicado no último domingo (19), mostra um trecho de ensaio em que um detalhe de figurino acaba gerando uma situação descontraída.

Nas imagens, registradas pela atriz Alice Wegmann, é possível ver o instante em que, durante uma movimentação no chão, a roupa de Antonelli se desloca, expondo de forma acidental a peça íntima. A cena foi recebida com risadas pela equipe, especialmente por Alice, que também integra o elenco.

As duas atrizes interpretam mãe e filha na produção, cuja trama gira em torno de um sequestro ligado a garimpeiros na região amazônica. No vídeo publicado, Giovanna optou por tratar o episódio com leveza e humor.

"Quem tiver coragem de assistir até o final vai se surpreender com esse flagra que só a Alice Wegmann podia ter feito"

A repercussão foi imediata, com seguidores reagindo ao conteúdo de forma bem-humorada nos comentários.

"Cara, eu tô tendo crise de riso, socorro"

"As gravações são muito intensas, você não entenderia"

"Desculpa, mas ficou engraçado"

Dirigido por Gustavo Bonafé, Rio de Sangue estreou recentemente nos cinemas e aposta em uma narrativa de ação centrada na relação entre mãe e filha, envolvidas em um contexto de violência e resgate.

Giovanna Antonelli iniciou sua trajetória artística no início dos anos 1990 e acumula uma carreira consolidada na televisão brasileira, com personagens marcantes em novelas e séries ao longo das últimas décadas.