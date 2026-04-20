Maria Cândida surge de biquíni e fala sobre autoestima: “a lente vira julgamento”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 16h28

A jornalista Maria Cândida, de 54 anos, movimentou as redes sociais ao publicar uma foto usando biquíni vermelho, acompanhada de uma mensagem sobre autopercepção e padrões estéticos. A postagem, feita neste domingo (19), trouxe uma reflexão sobre a forma como muitas pessoas enxergam o próprio corpo.

No texto, a comunicadora abordou a tendência de focar em imperfeições e criticou a maneira como a sociedade incentiva uma análise fragmentada da aparência.

"CRÍTICA | Vai criticar? Pois é… quantas vezes a gente olha pra si mesma e só enxerga defeito. Um detalhe aqui, outro ali, e pronto: a lente vira julgamento. A gente foi treinada a se analisar em partes, nunca no todo. Se quiser, essa foto também permite isso. Sempre vai ter algo fora do padrão, algo para apontar, algo para ajustar. Mas quando você muda o olhar, muda a narrativa. Porque o todo é outra coisa. É presença, é história, é uma mulher inteira que chegou até aqui. E isso não se edita, se reconhece."

A publicação repercutiu entre os seguidores, que deixaram mensagens de apoio e elogios nos comentários. Alguns destacaram a inspiração transmitida pela jornalista.

Entre as manifestações, internautas elogiaram a aparência e a postura da apresentadora, enquanto outros relataram experiências pessoais influenciadas por suas falas.

"Musa"

"Linda demais!"

"Linda, vc sabe que foi por inspiração em vc que assumi meus grisalhos"

A postagem reforça discussões sobre autoestima e aceitação, temas frequentemente abordados nas redes sociais por figuras públicas.