Pabllo Vittar denuncia exposição de fotos íntimas e faz desabafo sobre relacionamento

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 16h35

O cantor Pabllo Vittar, de 31 anos, usou as redes sociais para relatar um episódio envolvendo a divulgação indevida de imagens pessoais. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (20), o artista afirmou que fotos privadas foram exibidas por alguém com quem mantinha um relacionamento.

Segundo Pabllo, a situação veio à tona após um conhecido alertá-lo sobre o comportamento do ex-affair. De acordo com o relato, além de mostrar as imagens a terceiros, a pessoa também teria feito comentários negativos sobre o artista em conversas com amigos.

“Eu recebi uma mensagem de um conhecido meu falando que o meu [affair] estava mostrando fotos íntimas minhas em rodas de amigos. A pessoa falava nas rodas de amigos o quanto eu era besta e ingênua”

No vídeo, Pabllo aparece sem caracterização de drag e detalha o vínculo que mantinha com o rapaz, destacando que havia confiança e proximidade no início da relação.

“Essa pessoa me tratou super bem, a gente estava em uma sintonia. E fazia tempos que eu não encontrava alguém assim, que eu pudesse ser o Phabullo”

O artista também mencionou que o ex-companheiro chegou a prestar apoio durante um período de recuperação após uma cirurgia estética recente. As imagens citadas, segundo ele, não possuem conteúdo sexual, mas mostram momentos privados que não costumam ser compartilhados publicamente.

Apesar do episódio, Pabllo afirmou que não pretende deixar que a situação impacte sua forma de se relacionar.

“Eu não quero viver uma vida com medo, fechada”