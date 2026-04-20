PF investiga Deolane Bezerra em esquema que pode ter movimentado R$ 1,6 bilhão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 16h52

A Polícia Federal ampliou investigações sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro que envolve artistas e influenciadores digitais, incluindo a advogada Deolane Bezerra. As apurações indicam que o grupo pode ter movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão por meio de atividades ilícitas.

De acordo com os investigadores, a estrutura utilizaria o meio artístico e plataformas digitais para dar aparência legal a recursos provenientes de apostas ilegais, rifas clandestinas e até tráfico de drogas.

A ofensiva mais recente ocorreu na quarta-feira (15), quando foram cumpridos mandados de prisão e busca. Entre os alvos estão nomes conhecidos do funk, como MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além de influenciadores digitais, incluindo Chrys Dias e Raphael Sousa, responsável pela página Choquei.

No caso de Deolane, relatórios de inteligência apontam que contas vinculadas à influenciadora teriam sido utilizadas para movimentações rápidas de valores, prática conhecida como “conta de passagem”, que dificulta o rastreamento financeiro.

Entre maio e junho do ano passado, uma dessas contas teria registrado movimentação de aproximadamente R$ 5,3 milhões. Nesse período, foram identificadas transferências relevantes, incluindo valores recebidos de empresa ligada a MC Ryan SP e repasses para instituições e empresas privadas.

Trechos do relatório da PF indicam suspeitas de conexão direta entre os investigados por meio dessas transações financeiras, consideradas sem justificativa comercial clara.

A investigação faz parte da chamada Operação Narco Fluxo, que busca desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar em larga escala na ocultação de recursos ilícitos. O caso é um desdobramento de outras operações já realizadas pela Polícia Federal.

As autoridades também apuram possível ligação do grupo com o envio de grandes quantidades de cocaína para o exterior.

Ao todo, cerca de 200 agentes participaram da ação, que resultou no cumprimento de dezenas de mandados judiciais em diferentes estados e no bloqueio de bens dos investigados.

Até o momento, não houve manifestação pública da defesa de Deolane Bezerra sobre o caso.