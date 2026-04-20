Bomba da Segunda Guerra leva à evacuação de moradores nos arredores de Paris

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 15h34

Uma operação de segurança mobilizou autoridades na região de Paris após a descoberta de um explosivo remanescente da Segunda Guerra Mundial. O artefato foi localizado durante trabalhos de construção na cidade de Colombes, o que levou à retirada preventiva de moradores.

A área foi isolada em um perímetro de aproximadamente 450 metros, enquanto equipes especializadas iniciaram os procedimentos para neutralização do dispositivo. Moradores foram encaminhados a abrigos por medida de segurança.

Para a ação, cerca de 800 policiais foram mobilizados, atuando no controle do acesso à região e no apoio às equipes técnicas responsáveis pela operação.

O explosivo foi retirado do local onde foi encontrado e levado para uma estrutura preparada, com uma vala escavada a cerca de dois metros de profundidade. No local, será realizada a retirada do detonador ou, se necessário, uma detonação controlada.

De acordo com o prefeito da cidade, o procedimento envolve riscos e pode se estender por várias horas, com previsão de até oito horas para conclusão.