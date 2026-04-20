Zema reage a pedido do STF e diz que vídeo com fantoches não justifica investigação

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 15h27

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), respondeu nesta segunda-feira (20) ao pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que solicitou sua inclusão no Inquérito das Fake News. A medida foi motivada por um vídeo divulgado nas redes sociais do político, no qual ministros da Corte aparecem representados por bonecos.

Em publicação na rede social X, Zema afirmou que a reação de integrantes do STF ao conteúdo revela incômodo, mas não justificaria uma investigação judicial.

“se um teatro de fantoches é visto como ameaça por Gilmar e Moraes é sinal de que a carapuça serviu”

O material citado na representação foi divulgado em março e apresenta uma encenação satírica envolvendo personagens que fazem alusão aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. No vídeo, os bonecos protagonizam um diálogo fictício com críticas ao Judiciário, utilizando tom irônico.

Ao encaminhar o pedido ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, Gilmar Mendes argumentou que a publicação ultrapassa os limites da crítica e atinge a imagem institucional do Supremo, além de sua honra pessoal.

“vilipendia não apenas a honra e a imagem deste Supremo Tribunal Federal, como também da minha própria”

O ministro também sustentou que o conteúdo utilizou recursos avançados de edição e simulação de voz, caracterizando o que classificou como uso de tecnologia de “deep fake”, com o objetivo de comprometer a credibilidade da Corte.

Zema, por sua vez, afirmou que o uso de humor como forma de crítica ao poder é legítimo e historicamente presente no debate público. O episódio ocorre em meio a uma série de posicionamentos do pré-candidato, que tem defendido mudanças no funcionamento do STF e criticado a atuação de seus integrantes.