RD Entrevista recebe Hildon Chaves em episódio sobre eleições, bastidores políticos e temas centrais de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 17h05

PORTO VELHO, RO - O podcast RD Entrevista, apresentado pelo jornalista Vinicius Canova e produzido em parceria entre Rondônia Dinâmica e Informa Rondônia, vai ao ar na quarta-feira, 22, com uma entrevista com o ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves, do União Brasil. O programa foi gravado nos estúdios do Rondônia Dinâmica e traz uma conversa voltada aos principais temas que cercam a pré-candidatura ao Governo de Rondônia em 2026.

Ao longo da entrevista, o episódio aborda questionamentos sobre o legado dos oito anos de gestão na capital, o cenário eleitoral do próximo ano, a relação com adversários, a possibilidade de uma campanha sem discurso beligerante e o posicionamento político do ex-prefeito no cenário nacional.

A conversa também passa pela escolha de Cirone Deiró como vice, pelas articulações partidárias que envolveram a saída do PSDB e a filiação ao União Brasil, além das movimentações políticas em diferentes regiões do estado. O programa ainda trata de temas como a rodoviária de Porto Velho, a promessa de um novo hospital para Rondônia, o histórico de escolhas para vice, o debate sobre mandatos interrompidos e episódios que repercutiram na trajetória pública de Hildon Chaves.

Com foco nas perguntas que marcaram a entrevista, o episódio antecipa uma discussão sobre alianças, gestão, obras, saúde e bastidores da política rondoniense. A edição integra a nova fase do RD Entrevista, projeto que reúne nomes de destaque do cenário estadual em conversas voltadas ao público interessado nos rumos de Rondônia.