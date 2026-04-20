Flávio Dino apresenta proposta de reforma do Judiciário com foco em agilidade e controle

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 15h11

Um conjunto de mudanças estruturais no funcionamento da Justiça foi apresentado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, com propostas que abrangem desde regras processuais até mecanismos de fiscalização e uso de tecnologia. O objetivo central é reduzir a morosidade e reorganizar pontos considerados críticos no sistema.

Entre as alterações sugeridas está a limitação no acesso a instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de critérios mais restritivos para admissão de recursos. A medida busca conter o volume elevado de ações e dar maior velocidade às decisões.

Outro eixo da proposta trata do pagamento de precatórios. O texto prevê regras mais rigorosas tanto para a emissão quanto para a negociação desses créditos com terceiros, com a intenção de evitar distorções e irregularidades no processo.

A proposta também inclui a criação de estruturas especializadas dentro dos tribunais para tratar de temas específicos, como crimes contra a pessoa, casos envolvendo dignidade sexual e ações de improbidade administrativa. A ideia é concentrar a análise e acelerar o julgamento desses processos.

No campo regulatório, o plano sugere um procedimento próprio para que o Judiciário avalie decisões de agências reguladoras, especialmente em disputas que envolvem impactos econômicos relevantes.

Na área penal, o texto propõe endurecimento das regras para crimes relacionados à administração da Justiça, principalmente quando houver participação de integrantes do próprio sistema, como magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Também está prevista a possibilidade de julgamentos disciplinares conjuntos quando diferentes carreiras estiverem envolvidas na mesma infração.

A Justiça Eleitoral também é alvo das mudanças, com propostas voltadas a evitar a demora excessiva em processos que possam interferir na segurança jurídica de disputas políticas.

Outro ponto aborda a revisão da atuação de órgãos de controle, como os conselhos responsáveis por supervisionar o Judiciário e o Ministério Público, com o objetivo de aumentar a efetividade das punições.

O texto ainda trata de temas como remuneração e deveres das carreiras jurídicas, propondo revisão de mecanismos como a aposentadoria compulsória como sanção e o pagamento de verbas indenizatórias.

Há também previsão de regulamentação para sessões virtuais e para o uso de inteligência artificial na tramitação de processos, além de medidas para reforçar a presença de magistrados e membros do sistema de Justiça nas comarcas onde atuam.

Por fim, a proposta inclui ações para reduzir o número de processos no Judiciário, com incentivo à resolução de conflitos fora dos tribunais, especialmente em execuções fiscais.

Meta-descrição: Proposta de reforma do Judiciário apresentada por Flávio Dino prevê mudanças estruturais para agilizar processos e ampliar controle institucional.