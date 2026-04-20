Bruno Bolsonaro Scheid denuncia “inversão de valores” e alerta para crise de violência contra a mulher em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 20/04/2026 às 14h46

O pré-candidato ao Senado Federal, Bruno Bolsonaro Scheid (PL), subiu o tom contra o atual cenário da segurança pública no Brasil e em Rondônia. Em vídeo publicado recentemente, Scheid denunciou o que classifica como uma "inversão total de valores", destacando que, no sistema atual, o criminoso é tratado como vítima enquanto o trabalhador vive trancado e desamparado.

Rondônia em Alerta

Scheid apresentou dados alarmantes sobre a violência doméstica no estado para ilustrar a gravidade da situação local. Segundo o pré-candidato, Rondônia atingiu o patamar de segundo estado mais perigoso do país para o público feminino, registrando uma agressão contra mulher a cada meia hora e um assassinato a cada 15 dias.

"A situação já passou de todos os limites. O cidadão de bem foi abandonado e o criminoso anda solto, rindo da nossa cara", afirmou Bruno Bolsonaro Scheid.

Apoio às Polícias e Crítica ao Sistema

Durante a fala, Scheid fez questão de defender a atuação das Polícias Militares e Civis, atribuindo a responsabilidade do aumento da criminalidade às políticas governamentais que, segundo ele, enfraquecem as forças de segurança e desarmam a população. Para o pré-candidato, há uma percepção de que o crime está "mandando mais que a lei" devido à proteção dada a quem deveria estar atrás das grades.

O pré-candidato encerrou o posicionamento reforçando que não aceitará a continuidade do controle do crime sobre o país. "Ou enfrentamos o crime ou o crime continuará controlando o Brasil. Eu não vou aceitar isso", concluiu.