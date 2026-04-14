Nova Brasilândia entra no circuito da pesca esportiva com grande evento apoiado pelo deputado Jean Oliveira

Por Ricardo Barros

Publicada em 14/04/2026 às 15h35

Nova Brasilândia D’Oeste se prepara para sediar, no próximo dia 17 de maio, um dos maiores eventos esportivos e turísticos da região: o Campeonato de Pesca Esportiva Aberto. A iniciativa promete reunir pescadores de diversos municípios, além de impulsionar o turismo, fortalecer o comércio local e proporcionar lazer para toda a população.

O evento é organizado pela Associação dos Pescadores Esportivos de Seringueiras (ASPES) e contará com quatro etapas ao longo do ano, sendo a primeira realizada no Rio Branco, na Linha 122 Sul, Km 25, na ponte do Rio Branco, com largada marcada para as 9 horas. Ao todo, serão disponibilizadas 130 vagas, com inscrições gratuitas e entrega de camisetas aos participantes.

O campeonato conta com o apoio do deputado estadual Jean Oliveira, do Governo de Rondônia, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), além das prefeituras municipais e diversos parceiros da região.

Além da competição, o público poderá desfrutar de uma programação musical especial, com shows ao vivo das atrações GG-SAT e Banda, Vando e Banda, Rick Bandeira e Bonde Dançaê, garantindo animação durante todo o evento.

A premiação também chama atenção e está entre as maiores da pesca esportiva regional. O primeiro colocado receberá um kit com motor 15 HP, barco e carretinha. Já o segundo lugar ganhará um motor 15 HP; o terceiro será premiado com um barco; e, do quarto ao décimo lugar, os participantes receberão caiaques.

Para o deputado Jean Oliveira, o evento fortalece a economia e o turismo regional. “A pesca esportiva é uma atividade que movimenta a economia, valoriza nossos rios e fortalece o turismo sustentável. Fico muito feliz em apoiar um evento dessa grandeza, que, além de promover o esporte, também gera oportunidades para o comércio local e integração entre as famílias da nossa região. Não posso deixar de agradecer ao governador Coronel Marcos Rocha, um grande parceiro do turismo”, destacou.

O prefeito de Nova Brasilândia, Ginão, ressaltou o impacto positivo para o município. “É uma grande satisfação receber um evento desse porte em Nova Brasilândia. Temos trabalhado para fortalecer o turismo, e eventos como esse mostram que nossa cidade está preparada para receber visitantes e proporcionar momentos de lazer e desenvolvimento econômico”, disse.

O vereador professor Marcelo enfatizou o papel social e esportivo da iniciativa. “Esse campeonato vai muito além da pesca. Ele promove união, lazer e incentiva práticas saudáveis em contato com a natureza. É uma oportunidade para as famílias participarem e valorizarem ainda mais nossas riquezas naturais”, concluiu.

O presidente da ASPES, Claudemir Leite, agradeceu o apoio do deputado estadual Jean Oliveira e de todos os parceiros que contribuíram para a realização do evento. “Esse evento só é possível graças ao apoio de pessoas importantes, como o deputado Jean Oliveira, que entende a importância de fomentar o turismo e o esporte. Gratidão a cada apoiador e parceiro deste evento”, afirmou.

ETAPAS DO CAMPEONATO

Após a abertura em Nova Brasilândia, o campeonato seguirá com outras etapas importantes na região:

14 de junho – Seringueiras (Toca da Raposa)

19 de julho – Costa Marques (Rio São Domingos)

02 de agosto – São Miguel do Guaporé (etapa feminina)

A expectativa dos organizadores é de que o campeonato reúna participantes de toda a região e se consolide como um dos maiores eventos de pesca esportiva de Rondônia, promovendo integração, lazer e desenvolvimento regional.