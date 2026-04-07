Munik Nunes explica fim da amizade com Ana Paula Renault: “falou comigo de uma maneira que eu não gostei”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 15h26

A ex-BBB Munik Nunes voltou a comentar o rompimento com Ana Paula Renault, relação construída durante o Big Brother Brasil 16. Em interação com seguidores nas redes sociais nesta terça-feira (7), ela detalhou o motivo do afastamento entre as duas.

Segundo Munik, o episódio que levou ao fim da amizade ocorreu após uma conversa por mensagens, na qual se sentiu desrespeitada. “Eu já falei sobre isso há sete anos em uma live... Na época, a gente tinha bastante fã-clubes juntos e depois deu uma separada nos fã-clubes. Resumindo: a gente estava conversando, trocando mensagens pelo celular, e ela falou comigo de uma maneira que eu não gostei”, afirmou.

A influenciadora disse que a situação foi inesperada e determinante para sua decisão. “Fui pega de surpresa porque não esperava e não tinha necessidade nenhuma de eu ter sido tratada daquela maneira. Decidi me afastar”, relatou.

Desde então, segundo Munik, não houve contato ou tentativa de reconciliação. Ela destacou que a ausência de posicionamento por parte de Ana Paula reforçou sua visão sobre o ocorrido. “Desde então não nos falamos mais e nunca mais nos vimos. Mas qualquer outro motivo que surgir em relação à nossa amizade é mentira. Até porque, quando falei sobre isso pela primeira vez, ela poderia ter dado a versão dela, mas não foi isso que aconteceu. Ela nunca deu a versão dela. Por exemplo, se eu tivesse sido uma fdp ou feito sacanagem com ela, ela teria falado. Mas não foi isso que aconteceu.”

Apesar do distanciamento, Munik afirmou que não mantém ressentimentos. “Como já tem muito tempo que isso aconteceu, acredito que já é uma coisa que já foi resolvida, tanto para mim, quanto para ela”, concluiu.