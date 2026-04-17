Mulher é brutalmente agredida por namorado em posto de Ji-Paraná

Uma ocorrência de violência doméstica chamou a atenção pela brutalidade e pela rapidez da ação policial que evitou algo ainda mais grave.
Os policiais encontraram a vítima bastante abalada e com lesões aparentes pelo corpo.
A mulher contou que mantinha um relacionamento recente com o agressor, há cerca de um mês. No dia do ocorrido, os dois estavam juntos em um posto na Avenida Maringá, quando o homem foi até o banheiro. Desconfiada, ela decidiu ir atrás — e foi aí que tudo desandou.
Segundo o relato, ao entrar no banheiro, a vítima flagrou o companheiro junto com outros dois indivíduos, fazendo uso de droga. Revoltada com a situação, ela tentou intervir, mas acabou sendo violentamente atacada.
O agressor partiu pra cima sem pensar duas vezes: desferiu vários socos na cabeça, rosto, boca e nariz da mulher. Não satisfeito, ainda empurrou a vítima diversas vezes e a jogou no chão, causando ferimentos visíveis.
Diante da situação, o agressor recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à unidade integrada de segurança pública UNISP onde foram tomadas as medidas cabíveis.
A ação rápida da polícia foi fundamental para interromper a agressão, proteger a vítima e evitar consequências ainda mais graves.
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