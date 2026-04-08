Morte de Carlos Filhar gera comoção e Léo Áquilla faz apelo por respeito

Por R7

Publicada em 08/04/2026 às 16h02

A ativista Léo Áquilla se manifestou publicamente, na última terça-feira (7/4), após a notícia da morte do influenciador digital Carlos Filhar. Em um vídeo emocionado publicado nas redes sociais, Léo Áquilla expressou sua profunda dor e fez um veemente apelo por respeito e empatia, pedindo que o público evite julgamentos e ataques em um momento de luto.

Em seu desabafo, Léo Áquilla afirmou estar devastada com a notícia, ressaltando a dificuldade de dimensionar o impacto da perda para familiares e amigos. A ativista destacou a importância de oferecer apoio e compreensão, em vez de fomentar especulações. Ela também fez questão de esclarecer que, apesar dos rumores que possam ter surgido, a morte do influenciador não teve relação com questões de homofobia, um ponto crucial para desmistificar narrativas falsas.