Morador ataca colega enquanto dormia com golpes de facão no Setor 06

Por Jaru em ação

Publicada em 17/04/2026 às 08h50

Uma violenta tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta sexta-feira, no Setor 06, após um homem ser brutalmente atacado com golpes de facão dentro da própria residência, onde vítima e agressor moravam juntos.

De acordo com informações apuradas, o suspeito, que divide o mesmo imóvel com a vítima, teria iniciado o ataque enquanto o homem ainda dormia. A motivação do crime seria uma discussão envolvendo um aparelho de telefone celular, o que teria desencadeado a ação extremamente violenta.

Uma testemunha relatou que foi surpreendida durante a madrugada após o próprio agressor confessar ter cometido “uma tragédia por causa de celular”. Ao verificar a situação, encontrou a vítima caída na área externa da casa, com intenso sangramento e diversos ferimentos graves pelo corpo.

Desesperado, o morador saiu em busca de ajuda em uma residência vizinha e acionou a Polícia Militar. Durante esse intervalo, o autor fugiu do local e segue foragido.

Quando a guarnição chegou, encontrou a vítima ainda consciente, porém bastante debilitada devido à grande perda de sangue. O homem apresentava vários cortes profundos pelo corpo, principalmente nos braços, costelas, ombro e costas, evidenciando a brutalidade do ataque com o facão.

Mesmo ferido, ele conseguiu relatar que o autor seria seu próprio colega de residência e que o crime teria sido motivado pela suspeita envolvendo o desaparecimento de um telefone celular.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente, realizou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima em estado grave ao hospital municipal.

A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades, mas até o momento o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação.