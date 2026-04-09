Marido de Kelly Key se recupera bem após sofrer AVC

Por FABÍOLA REIPERT/R7

Publicada em 09/04/2026 às 11h03

O marido de Kelly Key, Mico Freitas, apresentou sintomas como dificuldade na fala e perda de coordenação motora do lado esquerdo. Ele apresentou sintomas como dificuldade na fala e perda de coordenação motora do lado esquerdo.

O empresário foi transferido para uma unidade de referência em Lisboa, onde os médicos diagnosticaram um acidente vascular cerebral isquêmico causado por coágulos em pequenas partes do cérebro. Segundo a cantora, Mico, que tem 44 anos, está melhor e se recuperando, e os profissionais estão investigando o que causou esse AVC.