Mari Goldfarb expõe mensagens de homem que a persegue há anos:

Por R7

Publicada em 08/04/2026 às 11h15

Mariana Goldfarb compartilhou com seus seguidores no Instagram nesta terça-feira (7) que é perseguida nas redes sociais por um homem há anos. Ela mostrou mensagens recebidas pelo stalker, em que ele diz coisas como “você será minha” e “serei o homem que te fará feliz”.

“Não estou achando engraçado, não. Estou recebendo mensagens de vocês rindo. Dizem que remédio para maluco é um maluco e meio. Mas tem caso que a gente nem alcança, não atinge. Denuncia? Como eu faço isso? Já bloqueei e [ele] vai e cria outra página. Como a gente faz?“, disse ela.

Mariana falou que a pessoa tem amigos em comum com ela. “Como mulher, tem que estar ligada sempre. Em todos os ambientes, a gente vive com medo. A gente já aprendeu a viver nesse estado de atenção”, desabafou.

“Esse cara me manda mensagem há anos. Anos! Eu printei uma parte. O que me assusta nessa história toda é a demora que eu tive para fazer alguma coisa. A violência está tão normalizada, e tem gente que fala que é fã. Que fã, gente! Tem nada a ver com fã. A normalização desse tipo de coisa está errada”, completou.