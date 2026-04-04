Luciana Gimenez rebate seguidor que afirmou que ela “precisa de homem rico”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/04/2026 às 10h53

A apresentadora Luciana Gimenez voltou a se pronunciar sobre críticas recebidas nas redes sociais após compartilhar uma experiência pessoal: fazer um bolo de cenoura pela primeira vez. A repercussão do vídeo gerou comentários negativos, incluindo insinuações de que ela dependeria de relacionamentos para alcançar sucesso profissional.

Segundo Luciana, a situação vai além de um simples episódio doméstico e reflete um padrão de julgamentos que enfrenta há décadas. “Eu me permiti dizer que eu não sei fazer algo. Na realidade, o bolo é simplesmente a ponta do iceberg. Porque são 25 anos que eu recebo críticas variadas, de todos os tipos, e muitas delas direcionadas para a questão de homem. ‘Ela conseguiu ser apresentadora? Claro, né? Estava com fulano de tal’. É uma loucura tão grande porque sempre parece que tem um fantasma de um homem ao seu lado. Você fazer algo e ser boa nisso nunca é seu mérito”, declarou.

A apresentadora também abordou comentários envolvendo sua vida pessoal, especialmente sobre seus relacionamentos e maternidade. Ela destacou que todas as decisões foram tomadas em conjunto com seus parceiros. “Eu não casei sozinha. Fiquei 16 anos casada com uma outra pessoa que estava lá e que quis ficar casada. Eu tive filhos com dois homens que, obviamente, quiseram ter filhos. Porque se eles não quisessem, eles não estariam lá. ‘Ah, ela engravidou de propósito’. Ninguém força nenhum homem a fazer filho. Se a pessoa fez, foi porque tinham duas pessoas consentindo. O peso, inerentemente, cai sobre a mulher. Se eu não sei fazer um bolo, é porque eu sou fútil. Se o meu parceiro tem sucesso, eu sou interesseira“, afirmou.

Luciana também criticou a intensidade das reações geradas por algo que considera trivial. “Impressionante como um simples bolo de cenoura pode causar tanta revolta em muitas pessoas. Eu, pela primeira vez, fiz um bolo de cenoura. Não estou acostumada a ficar na cozinha. As enxurradas de críticas… ‘Como ela é burra’, ‘não sabe fazer bolo’, ‘precisa de um homem rico’. Não entendi o que o homem rico tem a ver com o bolo de cenoura“, disse.

Ao comentar o episódio, ela ressaltou que o julgamento não está relacionado ao resultado da receita, mas à sua imagem pública. “É sempre uma crítica sobre as coisas que eu venho fazendo há 25 anos. E não é porque o bolo ficou ruim, emborrachado. Aliás, o bolo ficou ótimo. É a crítica para a pessoa“, afirmou.

A apresentadora ainda ampliou a reflexão, comparando a situação a outras habilidades que nem todos dominam. “A gente está falando de bolo como um caso, uma situação. Mas, por exemplo, pode ser trocar um pneu de carro, trocar um chuveiro, pintar uma parede. Não é todo mundo que quer aprender a cozinhar. Eu não fui e nunca serei uma projeção de ninguém. Eu sou uma ótima mãe, que eu me esforço muito, uma grande profissional, uma boa funcionária, uma boa patroa, empresária. Sou um pouco de tudo. Se não saber fazer alguma coisa me faz fútil aos seus olhos, talvez seja um buraco que você tem dentro de você, e nada sobre mim”, declarou.

Na legenda da publicação, Luciana também comentou sobre o impacto das críticas em sua trajetória. “‘Fútil’, ‘vazia’. Foi o que li por simplesmente me permitir não saber fazer algo. Mas o julgamento diante disso é muito maior: o de ter minha história excluída por narrativas criadas por terceiros“, escreveu.

Ela concluiu reforçando a autonomia de suas escolhas e questionando o comportamento dos críticos. “‘Ninguém é levado a um relacionamento à força. É uma escolha mútua, baseada em amor e construção. Mas no tribunal das redes, a mulher nunca tem mérito, só interesse. Pois sabemos: o bolo deu certo e minha trajetória também. Sou fruto do meu trabalho e continuei aprendendo o que eu quiser e na hora que eu quiser. Você, do outro lado, sabe fazer um bolo?’”, finalizou.