Ivete Sangalo: quem é o empresário que pode estar vivendo romance com a cantora

Por R7

Publicada em 08/04/2026 às 10h58

Ivete Sangalo pode estar vivendo um novo romance. A cantora, de 53 anos, foi flagrada em uma academia e andando de mãos dadas com o empresário Tiago Maia em uma praia de Florianópolis (SC).

A aparição acontece poucos meses após o término do casamento de Ivete com o nutricionista Daniel Cady, anunciado em novembro do ano passado. Os dois estavam juntos oficialmente desde 2011 e tiveram três filhos.

Desde o anúncio do divórcio, a artista não assumiu outros relacionamentos publicamente.

Quem é Tiago Maia?

Discreto, o possível novo affair da cantora baiana mantém um perfil fechado nas redes sociais, com mais de 18 mil seguidores.

Nome reconhecido no mercado do entretenimento, o empresário é sócio da Super Sounds, produtora envolvida na organização do “Clareou”, projeto de samba de Ivete.

No universo corporativo, ele também já trabalhou como executivo de contas da Trip Editora, gerente comercial da Latam, gerente geral de eventos e novos negócios da RBS, além de CEO do Grupo Novo Brasil.

Em Santa Catarina, Ivete Sangalo e Tiago Maia foram vistos treinando na academia do hotel onde estavam hospedados. Testemunhas relataram que eles conversaram bastante e de forma próxima durante a atividade física. Posteriormente, foram fotografados passeando de mãos dadas.

O empresário também esteve presente na plateia do show “Ivete Clareou”, realizado no sábado (4), em Florianópolis. Ele foi visto usando óculos e rodeado de amigos, acompanhando a apresentação da cantora.

Ele e a cantora já haviam sido vistos em trios da artista durante o Carnaval, e em março, durante uma viagem a Boston, nos Estados Unidos.

Maia é pai de dois filhos e está solteiro desde o fim de um relacionamento de 15 anos.