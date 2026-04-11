Por Assessoria

Publicada em 11/04/2026 às 09h03

Inscrições para 35ª Festa do Trabalhador estão abertas para times de futebol ; torneio contempla equipes das categorias masculino aberto e feminino society

Os times de futebol interessados em participar da 35ª edição da Festa do Trabalhador já podem garantir suas inscrições. A competição acontece no dia 1º de maio, a partir das 7h30, no estádio municipal Leal Chapelão, e também terá praça de alimentação e área kids para atender ao público.

As inscrições podem ser feitas online por meio do link:

https://docs.google.com/.../ 1FAIpQLSeBiH.../viewform , via WhatsApp pelo número (69) 99958-7932, ou diretamente na sede da Semecelt, localizada no estádio municipal Leal Chapelão, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

As equipes participantes devem ser formadas por atletas a partir de 15 anos, que, no momento da inscrição, devem apresentar autorização formal assinada pelos pais ou responsáveis pelos menores de idade.

O tradicional torneio é organizado pela Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, e contempla as categorias masculino aberto e feminino society.