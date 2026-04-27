Hospital Infantil Cosme e Damião amplia assistência pediátrica com média de 27 mil atendimentos por ano

Por Lara Lívia

Publicada em 27/04/2026 às 08h35

Com atuação voltada à assistência especializada de crianças e adolescentes, o Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) se consolidou como referência estadual em urgência e emergência pediátrica. A unidade que atende pacientes do estado de Rondônia, também oferece os serviços aos países vizinhos como Bolívia. Entre 2022 e 2025, o hospital contabilizou 108.106 atendimentos, incluindo 17.775 internações e 90.334 consultas, uma média de 27.026,5 atendimentos por ano, refletindo a demanda crescente por serviços de saúde infantil no estado.

A ampliação de investimentos em estrutura, equipamentos e qualificação do atendimento tem fortalecido a oferta de cuidados mais seguros, modernos e humanizados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). No período de 2019 a 2025, o HICD recebeu mais de R$ 500 milhões em investimentos, destinados ao custeio das atividades hospitalares, aquisição de equipamentos médico-hospitalares, manutenção da infraestrutura e ampliação da assistência.

Entre os equipamentos adquiridos que modernizaram a estrutura tecnológica da unidade, estão:

Monitores multiparamétricos;

Ventiladores pulmonares;

Incubadoras neonatais; e

Desfibriladores.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Edilton Oliveira, ressaltou que “o HICD é referência em Rondônia e cumpre um papel essencial na rede estadual. Os números demonstram a capacidade da unidade em atender casos complexos e em oferecer resolutividade. Seguiremos investindo em capacitação, tecnologia e estrutura para que o hospital continue sendo um espaço de acolhimento e excelência no cuidado pediátrico.”

CONSULTAS ESPECIALIZADAS

O hospital também participa de programas de redução de filas, ampliando a oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos, além de fortalecer a regulação estadual de leitos. Essas ações têm contribuído para reduzir o tempo de espera e melhorar o acesso da população aos serviços hospitalares.