Homem é esfaqueado pelo próprio irmão após discussã durante bebedeira

Por rondoniatual.com

Publicada em 23/04/2026 às 08h30

O que era pra ser um momento simples em família acabou virando caso de polícia na noite desta quarta-feira (22), em Ji-Paraná. Uma discussão entre irmãos por causa de uma costela de boi terminou em violência e deixou um deles ferido.

A confusão aconteceu na Rua Cambé, quando os dois irmãos, identificados como Adelson e Adriano, começaram a discutir por um motivo considerado banal: o preparo de uma carne para churrasco. O desentendimento rapidamente saiu do controle.

Segundo relato, os dois estavam ingerindo bebida alcoólica antes da briga, e, em meio à discussão, acabaram se armando com facas e partindo para agressões.

Quando a equipe chegou ao local, o SAMU já prestava socorro a Adelson, que havia se ferido durante o confronto. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal para receber atendimento médico.

Já o outro envolvido fugiu do local.

O caso chamou a atenção pela motivação inusitada e serve de alerta sobre como situações simples, quando misturadas com álcool e descontrole, podem terminar de forma grave.