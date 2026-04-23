Ponte do Salomão será reconstruída em concreto com investimento de R$ 3,6 milhões

Por GUAJARÁ NOTÍCIAS

Publicada em 23/04/2026 às 09h22

O município de Guajará-Mirim será contemplado com recurso de R$ 3,6 milhões para a construção de uma nova ponte de concreto e aço, em substituição à atual estrutura de madeira conhecida como ponte do Salomão. O recurso foi destinado pelo senador Marcos Rogério (PL), atendendo a um pedido da deputada estadual Dra. Taíssa (PL).

A nova estrutura representa um avanço significativo para a região, garantindo mais segurança, mobilidade e melhores condições de tráfego para moradores, produtores e todos que utilizam a ponte diariamente. A atual estrutura de madeira, além de antiga, apresenta limitações que preocupam a população local.

Segundo a deputada Dra. Taíssa, a construção da nova ponte é resultado do trabalho conjunto em busca de melhorias para Guajará-Mirim e reforça o compromisso com o desenvolvimento da região.

“Essa é uma conquista muito importante para a nossa população. A ponte do Salomão é utilizada diariamente por muitas pessoas, e a nova estrutura vai garantir mais segurança e tranquilidade para todos. Agradeço ao senador Marcos Rogério por atender essa solicitação e por somar esforços em favor de Guajará-Mirim”, destacou a parlamentar.

A deputada também ressaltou que o investimento representa a aplicação correta dos recursos públicos em benefício da população.“Nosso trabalho é justamente buscar investimentos e melhorias para os municípios. Como sempre digo, é o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou Dra. Taíssa.

Com a nova ponte de concreto, a expectativa é de que a mobilidade na região seja fortalecida, contribuindo para o desenvolvimento local e garantindo mais qualidade de vida para quem depende da via diariamente.