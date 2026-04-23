Guerra de mísseis: como estão os estoques de EUA e Irã após semanas de conflito

Por G1

Publicada em 23/04/2026 às 10h48

A guerra entre Estados Unidos e Irã reduziu significativamente os estoques de armamentos considerados essenciais dos dois países, como mísseis avançados, segundo levantamento do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) e informações de autoridades norte-americanas.

Contexto: Dados apontam que os dois países ainda têm capacidade de levar o conflito adiante, mas com limitações.

Um levantamento do CSIS aponta que os EUA usaram mais da metade do estoque pré-guerra em alguns tipos de armas de ponta.

A reposição do armamento americano pode levar anos e limita a resposta do país a possíveis novos conflitos, segundo o estudo.

Os EUA poderiam manter a ofensiva contra o Irã, mas usando um armamento alternativo.

Do lado iraniano, informações de inteligência dos EUA indicam que Teerã ainda mantém parte relevante de mísseis e lançadores intactos e escondidos.

Um relatório apontou que o Irã ainda têm capacidade de causar danos, mas dificilmente conseguiria vencer um adversário tecnologicamente superior.