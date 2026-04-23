Prefeitura abre edital para a seleção de OSC visando execução da Política Nacional Aldir Blanc

Por Assessoria

Publicada em 23/04/2026 às 09h13

Atenção, organizações da sociedade civil!. A Prefeitura de Ariquemes está com edital aberto para a seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) visando a celebração de Termo de Colaboração para execução da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Ciclo 2 no município.

Envio das propostas até: 19/05/2026

E-mail: [email protected]

Essa é uma importante oportunidade para fortalecer a cultura local e ampliar ações no setor cultural de Ariquemes.

Mais informações: (69) 3516-2075

Participe e contribua para o desenvolvimento cultural do nosso município!