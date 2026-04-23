Saúde que transforma: 3 mil kits odontológicos levam cuidado e sorriso novo às nossas crianças

Por Assessoria

Publicada em 23/04/2026 às 08h56

Na última semana, a Prefeitura de Espigão D'Oeste iniciou uma ação que toca o coração de cada família espigãoense. Distribuímos 3 mil kits odontológicos para os alunos da rede municipal de ensino. Mais que material de higiene, entregamos cuidado, atenção e futuro.

O que cada kit carrega

Escova de dente, creme dental, fio dental e orientações de uso. Itens simples que fazem toda a diferença na rotina de uma criança. Quando o poder público age com responsabilidade, o resultado chega onde realmente importa.

O impacto na vida dos nossos alunos

Criança que cuida da saúde bucal falta menos na escola. Aprende melhor porque não sente dor. Sorri mais porque tem autoestima. Desenvolve hábitos que levará para a vida toda. Saúde bucal é porta de entrada para saúde integral, e saúde integral é direito de todos.

A ação segue pelas escolas municipais, levando prevenção e orientação para quem está construindo o amanhã de Espigão D'Oeste

Por que isso importa

Porque acreditamos em um serviço público que se vê, que se sente, que transforma. Quando a gestão age com transparência, eficiência e compromisso com o bem comum, a sociedade confia. E quando a sociedade confia, a cidade cresce junto.

Cada sorriso de criança é prova de que o trabalho está dando certo. É o futuro mais saudável e feliz que começa agora, com gestos concretos de quem cuida.

Juntos, construímos uma Espigão D'Oeste mais justa, acolhedora e cheia de vida.