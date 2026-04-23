ASSDACO recebe mulheres de Costa Marques para continuidade da campanha Comboni Rosa

Por Giliane Perin / ASSDACO

Publicada em 23/04/2026 às 09h37

A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) recebeu nesta quarta-feira (22), em Cacoal, um grupo de mulheres do município de Costa Marques para dar continuidade às ações da campanha Comboni Rosa, voltada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

As pacientes participaram de consultas médicas e da coleta de biópsias, etapa fundamental para investigação de possíveis alterações identificadas nos exames realizados anteriormente. Quase 100 mulheres participaram da última ação preventiva promovida pela ASSDACO em Costa Marques, no dia 11 de abril.

De acordo com a coordenação da ASSDACO, os exames que não apresentaram alterações foram encaminhados pela própria agente de Saúde Sueli, de Costa Marques, garantindo o acompanhamento das pacientes com resultados dentro da normalidade.

Quanto aos exames que deram algum tipo de alteração, a coordenadora da ASSDACO, Aparecida Miranda (Cidinha), destacou a importância da continuidade do atendimento. “Durante a campanha, as mulheres fizeram mamografia e ultrassonografia, exames que foram avaliados pelo Dr. Eduardo Henrique Laurindo de S . Silva, e hoje estão aqui para passar por consulta e coleta de biópsia e avaliar muito bem cada caso. Agora é preciso aguardar um pouco, porque os exames vão para fora”, explicou.

A iniciativa reforça o compromisso da ASSDACO com a saúde da mulher, promovendo acesso ao diagnóstico e acompanhamento adequado, especialmente em municípios mais distantes.