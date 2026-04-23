Hildon vende experiência contra aventura; as visões de Confúcio, Bagattoli, Rogério e Máximo sobre democracia; e Rocha precisa responder Fera

Por Herbert Lins

Publicada em 23/04/2026 às 09h02

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 / Samuel Ribeiro – Marketólogo

Leonel Brizola e o seu caráter desenvolvimentista

CARO LEITOR, o #tbt de hoje é com o político trabalhista Leonel Brizola, fundador do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Contudo, a biografia política de Brizola pode ser dividida em duas fases de sua vida, a primeira como político no Rio Grande do Sul e a segunda como político no Rio de Janeiro. Neste caso, vamos explorar primeiramente o Brizola na política gaúcha como deputado estadual, deputado federal, prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul e exílio político no Uruguai devido ao Golpe Militar de 1964. Na vida pública, Brizola construiu um perfil político como nacionalista, trabalhista e democrático mediante o discurso forte em defesa da soberania nacional e justiça social. Brizola não defendia a revolução socialista, mas sim um Estado-nação forte, soberano e comprometido com o desenvolvimento e a equidade social. Brizola foi um dos principais herdeiros das tradições e do capital político de Getúlio Vargas e João Goulart.

Começou

Leonel Brizola começou a vida pública sendo eleito deputado estadual em 1947 com apoio da ala moça do PTB de Getúlio Vargas. Detalhe, ele dividia um quarto de pensão localizado no centro de Porto Alegre. Em seguida, disputou e perdeu a Prefeitura de Porto Alegre nas eleições de 1952.

Desenvolveu

Depois da derrota eleitoral e a convite do governador da época, Brizola, assumiu a Secretaria de Estado de Obras Públicas do Rio Grande do Sul e desenvolveu o Primeiro Plano de Obras do estado, realizando obras de infraestrutura, majoritariamente saneamento básico e rodovias.

Ferrenho

O desempenho positivo de Brizola frente a pasta de obras, fez dele o deputado federal com recorde nacional de 103.003 votos, eleito nas eleições de 1954. Como deputado federal, foi um ferrenho defensor do governo Vargas e opositor de Carlos Lacerda, da União Democrática Nacional (UDN).

Conhecido

Na parte do discurso de Carlos Lacerda quando fez o seu juramento de posse, Brizola disse: “Pela ordem, senhor presidente. Este é um juramento falso! Ele está jurando aqui dentro a democracia e está pregando o golpe lá fora!” Brizola ficou conhecido nacionalmente com esse episódio.

Estratégia

Brizola não engoliu a derrota para a Prefeitura de Porto Alegre. Ele reorganizou a sua estratégia lançando o tabloide Clarim e foi eleito nas eleições de 1955, fazendo uma campanha com caráter desenvolvimentista e com o seguinte slogan: “Nenhuma criança fora da escola”.

Governador

Bem avaliado como prefeito da capital gaúcha, o PTB do presidente Getúlio Vargas decide lançá-lo na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul. Brizola também ganhou o apoio do Partido Social Progressista (PSP) e do Partido da Representação Popular (PRP). Contudo, ele recusou o apoio do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Transformou

Brizola se elegeu governador do Rio Grande do Sul nas eleições de 1958, apresentando um programa de governo prometendo priorizar as escolas, habitação, energia elétrica, estradas e apoio aos produtores rurais. Ele transformou o Rio Grande do Sul por conta das políticas do bem-estar social implementadas.

Legalidade

A Campanha da Legalidade em defesa da posse do vice-presidente João Goulart, depois da renúncia do presidente Jânio Quadros, o transformou em líder nacional em defesa da democracia. Em 1964, Brizola exilou-se no Uruguai após o Golpe Militar.

Democracia

O presidente Lula (PT-SP) tem um histórico consistente de declarações públicas em defesa da democracia, especialmente após os períodos de maior tensão institucional no país. Lula tem dito: “A democracia é o único caminho para a gente construir um país mais justo.”

Defesa

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já fez algumas declarações públicas em defesa da democracia, da Constituição de 1988, da realização de eleições periódicas e considera que mudanças políticas devem ocorrer por meio do voto.

Plebiscito

Críticos apontam contradições no discurso do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em defesa da democracia quando ataca o Supremo Tribunal Federal (STF) e defende o alinhamento comercial e político do Brasil com os EUA. Flávio precisa propor ao país a realização de um plebiscito nacional com o intuito de promover reformas no STF e, quem sabe, de uma reforma ampla da nossa Constituição.

Posicionou

O senador Confúcio Moura (MDB) não costuma protagonizar discursos amplamente viralizados sobre democracia como alguns líderes nacionais. Ainda assim, há momentos claros em que ele se posicionou em defesa do regime democrático.

Condenou

O senador Jaime Bagatolli (PL), ao comentar os atos de 8 de janeiro de 2023, defendeu a democracia, principalmente quando condenou a violência e a depredação das sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro, bem como a necessidade de preservar a liberdade, instituições e direito de manifestação sem vandalismo.

Reconheceu

O senador Marcos Rogério (PL) e pré-candidato a governador defende a democracia principalmente quando trata de liberdade de expressão, críticas ao STF e garantias legais no devido processo do 8 de janeiro. Rogério, reconheceu o movimento 8 de janerio como um ataque à democracia.

Momentos

O deputado federal Fernando Máximo (PL) e pré-candidato a senador, em alguns momentos da vida pública por meio de entrevistas, falas em redes sociais, votos e posicionamentos no Congresso Nacional, defendeu a democracia e a estabilidade institucional.

Perfil

O pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) defende a estabilidade institucional e a harmonia entre os poderes,, apesar das críticas ao STF. Além disso, Bruno tem impresso um perfil político desenvolvimentista e de apoio aos produtores rurais.

Responder

O governador Coronel Marcos Rocha (PSD) precisa publicamente responder às críticas do deputado federal Rafael Fera (Podemos) da acusação grave que fez à possível privatização da Caerd ainda nos meses que faltam para finalizar o seu governo.

Podcast

O jornal eletrônico Rondônia Dinâmica lançou o podcast RD Entrevista em parceria com o portal de notícias Informa Rondônia com o renomado jornalista político Vinicius Canova. O primeiro entrevistado foi o pré-candidato a governador Samuel Costa (PSB) e o segundo entrevistado foi o pré-candidato a governador Hildon Chaves (União).

Narrativa

No podcast RD Entrevista, o ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) seguiu com a narrativa de experiência, legado administrativo, construção de alianças, capacidade de gestão comprovada como principal diferenciação e ativo político dos adversários para se tornar inquilino do Palácio Rio Madeira.

Enquadrar

A narrativa da entrevista de Hildon Chaves no podcast RD Entrevista tentou enquadrar a disputa como experiência versus aventura política, o que é clássico em eleições estaduais em Rondônia. Porém, há um risco: o discurso pode soar autorreferente e pouco conectado com problemas atuais do estado, se não vier acompanhado de propostas concretas.

Arrependia

No Programa Fala Conecta da rádio Conecta FM, 107,9, com apresentação do Dr. Ricardo Pianta e Eduardo Kopanakis, perguntei ao pré-candidato Hildon Chaves (União) se ele se arrependia do apoio e do voto ao governador Coronel Marcos Rocha (PSD) no pleito eleitoral de 2022. Hildon respondeu que não, era o melhor nome naquele momento.

Experiência

Perguntei ao pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) no Fala Conecta quais os motivos óbvios que o levaram a declarar apoio ao presidenciável Ronaldo Caiado (PSD). Hildon respondeu que a experiência e a demonstração de capacidade de gestão. Ele descartou o apoio ao presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), alegando a falta de experiência.

Caminhada

O pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) cumpre agenda no Vale do Jamary, em especial no município de Buritis. Fúria segue com a sua esposa, Juliane Fúria, na caminhada rumo ao Palácio Rio Madeira. Em Buritis, foi recebido pelo pré-candidato a deputado estadual Roni Irmãozinho (Avante).

Atuação

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD), com atuação marcante corporativista em defesa dos interesses das forças de segurança pública e do servidor público em geral, em especial, da Polícia Civil, se destaca pela postura conciliadora e de construção de consensos na articulação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo.

Amanheceu

Porto Velho amanheceu com uma nova empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos, ou seja, o lixo da área urbana e dos distritos. A Sistemma Serviços Urbanos, como terceira colocada na licitação emergencial, assumiu o contrato no lugar do Consórcio EcoPVH.

Baniu

De uma só vez, o prefeito Léo Moraes (Podemos) baniu a Marquise de Rondônia e derrubou a AmazonFort. A entrada da empresa Sistemma Serviços Urbanos contou com aval da Comissão de Saneamento Básico da Câmara de Vereadores, dos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEIMFRA) e do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE/RO).

Acompanharam

A Comissão de Saneamento Básico da Câmara Municipal de Porto Velho, presidida pelo vereador Tiago Tezzari (PSD) e tendo como membros os vereadores Dr. Júnior Queiroz (Republicanos), Wanoel Martins (PSD), Devanildo Santana (PRD), Marcos Combate (Avante) e Sofia Andrade (PL), também acompanhou a fiscalização e transição do contrato da EcoPVH para Sistemma Serviços Urbanos.

Sério

Falando sério, em dia de #tbt, é preciso recordar que o principal teor dos discursos de Leonel Brizola (PDT) como candidato ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 1958 girava em torno de três eixos centrais: nacionalismo, defesa das classes populares e fortalecimento do Estado como agente de desenvolvimento.