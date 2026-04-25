Homem é encontrado morto em fazenda de Machadinho com sinais de execução

Por portalp1.com

Publicada em 25/04/2026 às 09h00

Um homem identificado como José Riveranin foi encontrado morto na manhã de sexta-feira,24, em uma propriedade rural conhecida como Fazenda Jatobá, localizada em Machadinho d’Oeste (RO). O corpo estava ao lado de uma motocicleta, às margens de uma estrada dentro da fazenda.

Ao lado da vítima, criminosos teriam deixado um cartaz com a mensagem: “assim morrem os traidores e X-9”, o que levanta a suspeita de execução e possível ligação com grupos criminosos.

Investigação em andamento

De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu na área rural da propriedade. A Polícia Civil de Rondônia foi acionada e investiga o caso para identificar os autores e esclarecer a motivação.

A principal linha de apuração considera a hipótese de acerto de contas, devido ao teor da mensagem deixada na cena do crime.

Mensagem reforça suspeita de execução

O conteúdo do cartaz é frequentemente associado a punições internas de organizações criminosas, o que aumenta a gravidade do caso e a preocupação das autoridades.

Até o momento, não há confirmação sobre a identidade dos autores nem prisões relacionadas ao crime.

A Polícia Civil reforça que qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ser repassada de forma anônima.