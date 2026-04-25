Curso Oratória de Alto Impacto é realizado em Cujubim por indicação do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 25/04/2026 às 10h40

O curso Oratória de Alto Impacto, promovido pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia, foi realizado em Cujubim de 22 a 24 de abril na Câmara Municipal. A realização da capacitação no município ocorreu por indicação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), que tem atuado para levar oportunidades de qualificação à população.



O curso foi ministrado pelo professor João Berlarmino, que abordou técnicas de comunicação, expressão verbal, postura e desenvolvimento da confiança ao falar em público. “O curso de oratória não apenas ensina técnicas, promove portas abertas e novas posições para os participantes, indo ao encontro do que as empresas estão necessitando de pessoas que saibam se comunicar. O curso não trabalha apenas a técnica, trabalha a transformação pessoal e profissional”, destacou.



A programação contou com atividades práticas e momentos de interação, permitindo aos participantes aprimorarem habilidades essenciais para a vida pessoal e profissional. Durante o curso, os participantes puderam vivenciar experiências práticas e trocar conhecimentos, fortalecendo a comunicação e a participação em diferentes espaços da sociedade.



A iniciativa reforça o compromisso do deputado Pedro Fernandes em ampliar o acesso à capacitação e ao conhecimento, aproximando as ações do Legislativo da população e contribuindo para o desenvolvimento social e profissional dos cidadãos. “Nosso mandato tem o compromisso de levar oportunidades de capacitação para a população. A comunicação é uma ferramenta essencial em todas as áreas, e investir em cursos como esse é fortalecer as pessoas, gerar mais oportunidades e contribuir com o desenvolvimento de Cujubim”, reforçou.



A realização da capacitação em Cujubim evidencia a importância de investir na formação das pessoas, promovendo oportunidades que impactam diretamente na autoestima, no preparo profissional e no exercício da cidadania.