Com atuação do deputado Mosquini, Machadinho do Oeste recebe entrega de títulos de terra

Por Assessoria

Publicada em 25/04/2026 às 09h43

O município de Machadinho d’Oeste viveu um momento importante com a entrega de centenas de títulos definitivos de terra em diferentes regiões, como o distrito de Quinto BEC, o assentamento Amigo do Campo e a localidade conhecida como Estrela Azul.

A entrega contou com a presença de lideranças políticas, entre elas o senador Marcos Rogério, os deputados estaduais Dr. Luiz do Hospital e Ezequiel Neiva, além do prefeito Paulo da Remap, do vice-prefeito Reginaldo e vereadores do município. Também estiveram presentes os vereadores de Colniza, Cláudia e Luís Carlos, que acompanharam a ação.

A ação contou com a atuação do deputado federal Lúcio Mosquini, que tem defendido de forma constante a regularização fundiária em Rondônia. Ao longo do mandato, Mosquini já destinou mais de R$ 27 milhões para apoiar o processo de titularização das propriedades rurais.

Para o parlamentar, a entrega dos títulos representa um marco na vida dos produtores. “É a realização de um sonho. O produtor que já vive e trabalha na terra passa a ser dono de fato e de direito, com segurança para investir e crescer”, destacou.

Segurança jurídica e estabilidade no campo

Com o avanço da regularização, impulsionado pela atuação de Lúcio Mosquini, os produtores passam a contar com segurança jurídica sobre suas propriedades. Isso reduz conflitos agrários e garante mais tranquilidade para as famílias que vivem da terra.

A posse regularizada permite que o produtor tenha estabilidade para planejar o futuro, investir na produção e ampliar suas atividades com mais confiança.

Acesso a crédito e políticas públicas

Outro ponto de destaque é o acesso a oportunidades que o título proporciona. Com a documentação em mãos, o produtor rural pode acessar crédito rural, financiamentos agrícolas, programas sociais do governo federal e políticas públicas de incentivo à produção.

Na prática, a regularização fundiária abre portas para o desenvolvimento econômico, geração de renda e fortalecimento da agricultura familiar.

Compromisso com o produtor rural

A execução técnica contou com o apoio do INCRA.

O trabalho reforça o compromisso com o homem do campo, garantindo não apenas o direito à terra, mas também condições reais de desenvolvimento.

A expectativa é de que novas entregas aconteçam, ampliando o alcance da regularização fundiária e levando mais dignidade, segurança e oportunidades às famílias rurais de Rondônia.