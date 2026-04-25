Prefeitura de Porto Velho lança edital para credenciar empresas no programa BEN+SERVIDOR

Por Secom

Publicada em 25/04/2026 às 10h35

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), lançou o Edital de Chamamento Público (nº 001/SEMAD/2026) para credenciamento de empresas interessadas em integrar o Programa de Benefícios ao Servidor Municipal – BEN+SERVIDOR.

A iniciativa prevê parcerias com empresas para oferta de descontos e condições especiais na aquisição de produtos e serviços aos servidores municipais, aposentados, pensionistas e familiares.

O programa também busca fortalecer a economia local, ao estimular o consumo e ampliar a relação entre o poder público e a iniciativa privada.

O prefeito Léo Moraes disse que o projeto valoriza os servidores públicos. “Estamos ampliando políticas de valorização do servidor e, ao mesmo tempo, incentivando a economia local. O BEN+SERVIDOR cria oportunidades tanto para quem trabalha no serviço público quanto para as empresas da cidade”.

Oportunidade para empresas

As empresas credenciadas passam a integrar uma rede oficial de parceiros da Prefeitura, com divulgação institucional. Entre os benefícios estão a ampliação do público atendido e o fortalecimento da marca.

Para o secretário Antônio Figueiredo, o BEN+SERVIDOR é uma iniciativa que fortalece a valorização do servidor público e amplia a integração com o setor produtivo. “Estamos criando uma rede de benefícios que gera economia para os servidores e, ao mesmo tempo, abre novas oportunidades para as empresas locais.”

A lista de empresas participantes e os benefícios ofertados será disponibilizada no site da Semad. O programa garante acesso a descontos em diversos segmentos, contribuindo para a redução de custos no dia a dia e melhoria da qualidade de vida dos servidores.

Como participar

As empresas interessadas devem enviar proposta com descrição dos serviços ou produtos, percentual de desconto mínimo de 10% e condições ofertadas. A documentação deve ser encaminhada para o e-mail: [email protected] com assunto: “EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SEMAD/2026”. Dúvidas e esclarecimentos poderão ser realizados junto à Comissão Técnica do programa por meio dos seguintes canais:

email: [email protected]

Telefone: (69) 99937-0372

Leia o edital aqui.