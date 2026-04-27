Hildon Chaves defende contratação de policiais e uso de novas tecnologias na segurança pública

Por Assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 09h15

O ex-promotor e ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, afirmou que pretende realizar concurso público para contratação de policiais, caso seja eleito governador nas eleições de outubro. A proposta, apresentada durante entrevista ao programa “Fala Conecta”, da rádio Conecta FM, parte de um diagnóstico de que é preciso fortalecer quem está na linha de frente da segurança pública. Segundo ele, a valorização dos praças e policiais que atuam nas ruas será prioridade para reestruturar o setor no estado.

Na condição de ex-promotor de justiça, Hildon está ciente dos desafios enfrentados pela segurança pública em Rondônia, que há anos não realiza concursos públicos para reforçar o efetivo da Polícia Militar. Segundo ele, essa situação contribui para a sensação de abandono entre os profissionais da área. 'Nossos soldados estão abandonados', afirmou. Apesar do cenário financeiro desafiador, Hildon acredita na possibilidade de reorganizar as contas públicas, mencionando a gestão que liderou na capital rondoniense como exemplo.

Além do reforço no efetivo, o pré-candidato aposta no uso estratégico da tecnologia como aliada no combate à criminalidade. Entre as medidas previstas estão sistemas integrados de monitoramento, leitura de placas de veículos e uso de dados de telefonia para desarticular organizações criminosas. A proposta inclui a centralização de informações vindas de câmeras de monitoramento públicas, com foco em respostas mais rápidas e maior eficiência da inteligência policial, seguindo modelos já adotados em estados como São Paulo e em países como o México.

Outro ponto destacado é a infraestrutura já existente em Porto Velho, onde a modernização da iluminação pública com lâmpadas de LED, implantada durante sua gestão, está preparada para integração com sistemas de videomonitoramento. Para Hildon, o avanço do crime organizado, cada vez mais tecnológico, exige respostas firmes e imediatas. “É urgente enfrentar essa realidade para devolver tranquilidade aos rondonienses”, concluiu.