Grávida, Tainá Militão desabafa sobre mal-estar em aeroporto: “Cai no chão”

Por R7

Publicada em 08/04/2026 às 16h11

A influenciadora digital Tainá Militão, de 29 anos, passou por um susto na manhã desta quarta-feira (8) ao sentir-se mal em um aeroporto. O incidente ocorreu enquanto ela aguardava o embarque para uma viagem a trabalho, que a levaria do Rio de Janeiro para Santa Catarina. O mal-estar foi atribuído a uma queda de pressão.

Tainá Militão está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Eder Militão, de 28 anos. A viagem em questão era parte de seus compromissos profissionais, e o episódio de saúde inesperado gerou preocupação, mas foi prontamente assistido no local.

O mal-estar se manifestou enquanto Tainá estava na fila preferencial para embarcar. Ela relatou ter começado a sentir dor de estômago e sua visão escurecer, temendo uma queda. “Um olhou meu piscava e abria involuntariamente”, detalhou em vídeo. Em um momento de lucidez, a influenciadora conseguiu alertar uma mulher que estava à sua frente, informando que estava grávida e passando mal, antes de perder as forças. Pessoas presentes no local e comissários de bordo agiram rapidamente para ampará-la.

“Começou a amolecer minhas pernas e minha visão começou a escurecer. Só deu tempo de tocar na senhora e dizer que estava passando mal e que estava grávida, nisso eu cai no chão!”, relatou no Instagram.

Após o ocorrido, Tainá Militão entrou em contato com sua médica, que confirmou que o episódio foi causado por uma queda de pressão, condição comum durante a gestação. A profissional de saúde recomendou que a influenciadora reforçasse sua hidratação e mantivesse a ingestão de líquidos com eletrólitos, como isotônicos e água de coco. Ela também mencionou que já havia sentido algo parecido dias antes, mas com menor intensidade.

Apesar do susto, Tainá Militão tranquilizou seus seguidores, afirmando que já se encontra bem. A influenciadora já é mãe de Helena, de 6 anos, e Matteo, de 5, de seu casamento anterior com o jogador do Flamengo, Léo Pereira. O pai de seu futuro filho, Eder Militão, também é pai de Cecilia, de 3 anos, de um relacionamento prévio com Karoline Lima.