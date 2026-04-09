Gazin Porto Velho vence Monte Roraima fora de casa e mantém invencibilidade na Copa Norte

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/04/2026 às 08h30

A vitória do Gazin Porto Velho foi definida apenas nos minutos finais, quando a equipe balançou as redes aos 43 do segundo tempo e assegurou o resultado positivo fora de casa, mantendo a invencibilidade na Copa Norte. O confronto ocorreu na noite de quarta-feira (8), no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), pela terceira rodada da competição.

O duelo ganhou intensidade após o empate no início da etapa final. O Monte Roraima, que já havia desperdiçado uma cobrança de pênalti, conseguiu igualar o placar aos dois minutos do segundo tempo com Gustavo, em lance que contou com falha do goleiro Digão. A partir daí, a partida seguiu equilibrada, com maior volume ofensivo dos donos da casa.

Antes disso, o Porto Velho havia aberto o marcador ainda na primeira etapa. Aos 27 minutos, Ruan Costa aproveitou um contra-ataque para colocar a Locomotiva em vantagem. A equipe rondoniense sustentou o resultado até o intervalo, mesmo diante de investidas do adversário.

A definição veio em jogada de bola parada já na reta final. Após cobrança de escanteio, Joãozinho apareceu na pequena área para finalizar e garantir o segundo gol do Porto Velho, consolidando o triunfo longe de seus domínios após uma viagem de aproximadamente 1,5 mil quilômetros até Roraima.

Após a partida, o técnico Paulo Eduardo afirmou que a equipe assumiu a liderança e destacou o desempenho do grupo diante do desgaste físico da viagem. Segundo ele, o elenco não desistiu durante o jogo e seguirá focado para a sequência da competição, além de agradecer o apoio da torcida.

O próximo compromisso do Porto Velho está marcado para domingo (12), quando enfrenta o Galvez, do Acre, pela Série D do Campeonato Brasileiro.