Gazin Porto Velho repete 4 a 0 no Galvez do Acre pelo Brasileiro Série D

Por FFER

Publicada em 13/04/2026 às 09h00

No Aluízio Ferreira o Gazin Porto Velho mais uma vez não encontrou dificuldades para bater o Galvez do Acre por 4 a 0 e somar mais três pontos no Campeonato Brasileiro da Série D, a Locomotiva marcou dois gols em cada tempo, Luan Viana aos 9 minutos e Yan Philippe ao 26 da primeira etapa, na volta Yan Philippe marcou o terceiro ao 12 minutos e aos 14 Jeferson fechou a goleada. No último dia 29 de março o Gazin Porto Velho venceu o Galvez do Acre também por 4 a 0 pela segunda rodada da Copa Norte também no estádio Aluízio Ferreira.

Com a vitória, o Gazin Porto Velho assume a liderança do grupo, com seis pontos, enquanto o Galvez continua sem pontuar com dois jogos e duas derrotas no penúltimo lugar do Grupo A2 do Brasileiro. No próximo fim de semana as duas equipes voltam a campo, pela terceira rodada, o Gazin Porto Velho encara o Araguaína do Tocantins no domingo no Aluízio Ferreira enquqnto o Galvez faz o derby acreano com o Independência, no Tonicão, em Rio Branco.

Mas antes no meio de semana a Locomotiva joga pela Copa Norte o Gazin Porto Velho viaja até Manaus para enfrentar o Amazonas na Arena da Amazônia pela terceira rodada da competição, enquanto o Galvez recebe o Monte Roraima no Tonicão. As duas partidas são do Grupo B da competição regional.