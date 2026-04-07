Gazin Porto Velho enfrenta Monte Roraima em Boa Vista pela terceira rodada da Copa Norte

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 14h26

A sequência da fase de grupos da Copa Norte impõe ao Gazin Porto Velho mais um compromisso fora de casa. A equipe rondoniense entra em campo nesta quarta-feira (08), em Boa Vista, para enfrentar o Monte Roraima pela terceira rodada do Grupo B da competição.

O confronto está marcado para o Estádio Canarinho, com início previsto para as 20h. A delegação segue viagem com destino à capital de Roraima, onde terá pela frente mais um desafio considerado importante dentro da disputa por vaga na próxima fase.

A participação na fase de grupos vem sendo tratada como decisiva a cada rodada, já que a pontuação acumulada pode definir o avanço na competição. Nesse cenário, o compromisso fora de casa ganha relevância, diante da necessidade de somar pontos longe de seus domínios.

O clube, conhecido como Locomotiva, mantém o foco na continuidade da campanha, com o objetivo de alcançar a classificação. A sequência de jogos exige regularidade e desempenho competitivo, especialmente em confrontos diretos dentro do grupo.