Fora do BBB 26, Chaiany diz estar “magoada” após rever cenas: “manipulação dói”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 11h05

Eliminada no último domingo (5), Chaiany afirmou que mudou a forma como enxerga sua relação com Babu Santana após assistir a momentos do programa fora do confinamento. A ex-participante disse ter ficado abalada ao rever situações que, dentro da casa, não percebeu da mesma maneira.

A declaração foi feita durante participação no Mesacast BBB 26, nesta segunda-feira (6). Ao comentar o episódio do almoço do anjo, ela relatou desconforto ao identificar, segundo sua visão atual, uma dinâmica que não havia notado durante o jogo. “Tô chateada, porque você ver... Para mim, eu não estava vivendo aquilo, mas ver de fora e ver que era manipulação dói. Porque eu não via, eu não me sentia assim. Mas ver a cena é muito forte. E eu tô muito magoada no momento”, disse.

Apesar da frustração, Chaiany indicou que não pretende prolongar o conflito. Ela afirmou que está aberta a conversar fora do reality, caso haja interesse do ator. “Mas espero que o tempo passe, e, no momento que ele quiser conversar, eu vou estar aqui... Independentemente [do que houve], gratidão”, declarou.

A ex-sister também avaliou o impacto da experiência no programa e destacou o significado do reality para os participantes. “Acho que tudo passou, o jogo acabou, sabe? As pessoas também merecem viver o extraordinário aqui, todo mundo. É algo muito grande o Big Brother. Todo mundo entra querendo vencer na vida, mudar de vida. Isso é muito importante, todo sonho é importante”, completou.