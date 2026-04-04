Fernanda Gentil comemora 10 anos com esposa e reflete sobre relação “real e verdadeira”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/04/2026 às 10h22

A apresentadora Fernanda Gentil usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para marcar uma data significativa em sua vida pessoal: os 10 anos de relacionamento com Priscila Montandon. Aos 39 anos, a jornalista publicou um relato em tom íntimo, no qual revisita a trajetória construída ao lado da companheira.

Na publicação, Fernanda destacou que a relação foi pautada pela autenticidade, sem idealizações. “10 anos sem nem 10 minutos de intervalo. Esse tempo, de forma ininterrupta, é, ao mesmo tempo, o maior que já fiquei com alguém, e também nem um décimo do que ainda quero ficar com você. Não foram 10 anos só lindos, nem só feios. Não foi tudo fácil nem tudo difícil. Muito menos só leve nem só profundo. Não foram 10 anos só de notícias que queríamos ouvir, nem só feitos por novidades desgostosas. Foram 10 anos de sonhos realizados e outros adiados. E tudo isso fez desses 10 anos exatamente o que eles foram; verdadeiros. Reais. Pra valer. Com toda nossa alma, corpo e coração. Se não fosse assim não seria a gente, e se não fosse a gente eu não estaria mais aqui. Porque eu só sei ser com você, querer com você e planejar com você”, escreveu.

Ao longo do texto, a apresentadora também abordou o que considera essencial para a continuidade de uma relação duradoura. Segundo ela, mais do que o amor, a “vontade” é o elemento determinante. “Em 10 anos a gente cresceu, amadureceu, evoluiu, e o melhor de tudo; teve vontade. Aliás, a vontade, pra mim, é o principal ingrediente para uma relação a longo prazo. Até porque a paixão, comprovadamente, dura 2 anos. O amor não evita nada, e por isso muita gente se separa mesmo amando. Mas a vontade, ah a vontade… ela, se for maior que tudo, e só é se tiver respeito, cumplicidade e parceria – essa relação há de ser duradoura”, afirmou.

Fernanda ainda detalhou como esse sentimento se manifesta no cotidiano do casal, ressaltando o desejo de construir experiências juntas, tanto em momentos simples quanto em planos maiores. “Vontade uma da outra, vontade de uma pela outra, vontade de estar uma com a outra. Eu tenho VONTADE da gente. Vontade de ver e sentir tudo do que ainda somos capazes juntas. Vontade de viver você (e com você). Tenho vontade de ser melhor pra mim e por nós. Tenho vontade de te entender mais e ter menos razão. Tenho vontade de ser mais feliz do que certa. Vontade de rodar esse mundão de mãos dadas com você na mesma intensidade da vontade de me embolar com você no sofá da nossa casa pra ver uma série”.

Na parte final da homenagem, a jornalista reforçou os diferentes papéis que Priscila ocupa em sua vida e celebrou a construção do vínculo ao longo dos anos. “Tenho em você minha mulher, parceira, amante, amiga e cúmplice. Há 10 anos aprendi, da melhor maneira, o que é confiar, ser acolhida, respeitada, amada, cuidada (e a ter muita paciência). Te amo, meu amor maior. Nunca imaginei que 10 anos com alguém pudesse ser dessa maneira. E o melhor é perceber que é exatamente (e muitas vezes) isso que eu quero. Só a gente sabe o que é ser a gente. E disso também morro de vontade. Parabéns pra você. Pra mim. E pra gente”, concluiu.

Além da vida a dois, Fernanda Gentil é mãe de Lucas, de 17 anos, adotado ainda bebê após a morte da mãe biológica, e de Gabriel, de 10, fruto do relacionamento com Matheus Braga, com quem foi casada entre 2013 e 2016.