Eyder Brasil cobra justiça para produtores rurais durante CPI da Cadeira Produtiva do Leite

Por Débora M. Grécia

Publicada em 14/04/2026 às 13h40

A CPI do Leite é a voz de quem sustenta a economia de Rondônia no campo (Foto: Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Eyder Brasil participou como relator da CPI do Leite em Alvorada do Oeste, onde a comissão deu início à fase externa dos trabalhos com o objetivo de investigar toda a cadeia produtiva do setor no estado. Na sessão, o parlamentar ouviu dos produtores rurais os principais desafios enfrentados no campo, como a queda no preço pago pelo litro do leite enquanto os custos de produção seguem altos.



Para Eyder Brasil, a CPI é uma oportunidade concreta de dar voz a quem sustenta essa cadeia. "Estive ali, olho no olho com os produtores, e ouvi histórias de quem trabalha duro todos os dias para manter viva uma das bases da nossa economia. Esse trabalho é para garantir justiça a quem levanta cedo e faz Rondônia crescer", afirmou o deputado.



A realização da CPI acontece em um momento importante para o setor. Rondônia é o maior produtor de leite da Região Norte e o 10º maior do Brasil, com 541,2 milhões de litros produzidos em 2024. A atividade é a principal fonte de renda em mais de 25,9 mil propriedades rurais no estado, espalhadas por praticamente todos os municípios. Apesar dos números expressivos, produtores relatam que o preço recebido pela produção não acompanha o esforço e os investimentos feitos no campo.



Foto: Assessoria Parlamentar