Evento solicitado pela deputada Sílvia Cristina promove capacitação voltada a vereadores, lideranças e entidades

Por Assessoria

Publicada em 22/04/2026 às 08h40

Evento será conduzido pelo renomado palestrante Weliton Magela

A Fundação Francisco Dornelles promove em Ji-Paraná, nesta quarta e quinta-feira (dias 22 e 23), uma capacitação voltada a vereadores, lideranças e representantes de entidades. O evento é gratuito, será realizado no Sesc, e foi solicitado pela deputada federal Silvia Cristina, presidente do Progressistas em Rondônia.

O renomado palestrante e master trainer em Programação neurolinguística Weliton Magela, do Instituto Elo de Desenvolvimento Humano, vai conduzir a capacitação Campanha Vitoriosa: Comunicação, Estratégia e Marketing na Prática. Uma oportunidade de qualificação prática, com aplicação direta nas atividades profissionais

“Será uma oportunidade única de capacitação, com um dos maiores nomes do país nessa área, o Weliton Magela, dono de vasta experiência e capacidade de formação de lideranças, com foco no desenvolvimento humano, trazendo conhecimento que abre mentes e permite ampliar os horizontes. Esperamos todos nesse evento especial”, disse Sílvia Cristina.

Magela vai conduzir um treinamento intensivo voltado ao desenvolvimento de competências em comunicação, planejamento e estratégias de relacionamento one-to-one (individualizado).

O Sesc em Ji-Paraná fica situado na Avenida Edson Lima do Nascimento, 4036, bairro Jorge Teixeira. A programação será dia 22, das 08h às 12h e das 14h às 18h. No dia 23, será das 08h às 12h.