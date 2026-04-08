Estreias na Libertadores e Sul-Americana; Tabelinha tem Motocross e artes marciais

Por João Rafael Costa

Publicada em 08/04/2026 às 08h30

Estreias na Libertadores e Sul-Americana, No Tabelinha: Motocross em Cacoal e artes marciais em Porto Velho.

Palmeiras e Flamengo estreiam como favoritos, o Cruzeiro vence na Libertadores e o São Paulo brilha na Sul-Americana em rodada de empates para Fluminense e Vasco.

Libertadores - A esquadra brasileira chega com tudo na Libertadores 2026. Nesta quarta (8), o Palmeiras visita o Junior Barranquilla com status de favorito absoluto. Já o Flamengo viaja ao Peru para encarar o Cusco, também mirando os três pontos. Pelo interior paulista, o Mirassol recebe o Lanús em duelo desafiador.

Na quinta-feira (9), será a vez do Corinthians estrear o técnico Fernando Diniz contra o Platense. A busca pela taça começou.

Ontem

A terça-feira (7) foi de estreias brasileiras na Libertadores 2026. O Cruzeiro brilhou em sua volta ao torneio, após sete anos, vencendo o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 no "grupo da morte", com assistência de Fagner para Matheus Pereira.

Já o Fluminense dominou o La Guaira na Venezuela, mas esbarrou no goleiro Varela e em erros de finalização, amargando um 0 a 0. A rodada ainda teve vitórias de Boca Juniors e LDU, esquentando a briga pela Glória Eterna.

Sulamericana - Os brasileiros começaram bem a Sul-Americana 2026! Em Montevidéu, o São Paulo de Roger Machado superou o mau tempo e venceu o Boston River por 1 a 0, garantindo pontos vitais no Grupo C. Já o Vasco, com time reserva sob o comando de Renato Gaúcho, foi resiliente e segurou o 0 a 0 contra o Barracas Central em solo argentino.

A rodada ainda teve o Racing goleando na Bolívia e o O’Higgins vencendo o Millonarios. A invencibilidade defensiva fora de casa dá moral para nossos clubes na sequência!

Tabelinha Rondoniense

Cacoal sedia abertura do Estadual de Motocross 2026 enquanto Porto Velho recebe o I Kombat de boxe e kickboxing na histórica Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Motocross - A temporada 2026 do Estadual de Motocross já tem data e local para começar. Nos dias 18 e 19 de abril, a cidade de Cacoal sediará a primeira etapa oficial do ano. O sábado (18) será reservado aos treinos livres a partir das 13h, enquanto as provas decisivas largam no domingo (19), às 8h.

Com organização da Limero e forte apoio local, o evento promete reunir a elite dos pilotos de Rondônia. Quer conferir o regulamento completo ou garantir seu lugar? Acesse o site da Liga e prepare-se para o ronco dos motores.

Artes Marciais - Prepare o fôlego. O complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em Porto Velho, será palco do I Kombat, um evento que promete cerca de 20 lutas de boxe e kickboxing. A competição reunirá talentos de Rondônia e pode ter um desafio especial contra atletas do Acre.

Mais que esporte, a iniciativa busca valorizar o patrimônio histórico de Porto Velho com uma programação vibrante. Se consolidado, o evento abrirá portas para um calendário fixo de lutas em pontos turísticos. É a força do punho encontrando nossas raízes.