Erick Jacquin tem celular roubado em ação da “gangue do quebra-vidro” e faz alerta sobre golpes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 10h57

O chef francês Erick Jacquin passou por um assalto em São Paulo e usou as redes sociais para relatar o ocorrido e alertar seguidores. O crime aconteceu enquanto ele estava dentro de um táxi, quando criminosos quebraram o vidro do veículo e levaram seu celular.

Sem informar detalhes como o local exato ou registro de boletim de ocorrência, Jacquin afirmou que não sofreu ferimentos, mas destacou a preocupação com o uso indevido de seus dados após o roubo. Segundo ele, o aparelho não possuía aplicativos bancários, o que reduz o risco de prejuízos financeiros diretos.

Apesar disso, o chef fez um alerta sobre possíveis tentativas de golpe envolvendo seu nome. Ele informou que os criminosos conseguiram acessar seu WhatsApp e podem enviar mensagens se passando por ele.

Diante da situação, Jacquin orientou amigos e seguidores a desconsiderarem qualquer pedido de dinheiro ou mensagem suspeita. Ele também afirmou que já alterou as senhas de suas redes sociais e que deverá divulgar um novo número de telefone em breve.

O apresentador ainda chamou atenção para a frequência desse tipo de crime, conhecido como ação da “gangue do quebra-vidro”, e reforçou a necessidade de cautela ao utilizar celulares dentro de veículos.