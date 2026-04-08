Em meio a boatos de crise, Virginia vai sem camisa de Vini Jr. a jogo, e fãs reagem:

Por R7

Publicada em 08/04/2026 às 11h05

Em meio aos boatos de crise no relacionamento, Virginia Fonseca deixou os fãs com uma “pulga atrás da orelha” nesta terça-feira (7) ao aparecer para assistir ao jogo do Real Madrid, time em que o namorado, Vini Jr., joga, sem a camisa 7 do jogador.

Quem publicou uma foto com a influenciadora na área VIP do estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, foi a mãe dela. “Dia de torcer muito pelo Real Madrid, pelo Vini Júnior, lógico. Palpite?! 2x1 para o Real“, legendou Margareth Serrão.

Virginia, que sempre acompanha as partidas devidamente uniformizada, optou por uma saia, blusa preta e sapatos de salto alto.

“Tô achando que o caldo azedou”, comentou uma pessoa. “Cadê a camisa do Mozão?”, questionou outra. “Não está produzida com camisa do Vini hoje. Humm, será? Será?”, escreveu outra.

Teve quem também achou que o look de Virginia não combinou com a ocasião. “Misericórdia, estádio é camiseta e tênis! Que roupa é essa?”, criticou um seguidor. “Gente, essa roupa tá esquisita pra estádio, pra assistir a jogo de futebol”, opinou outro.