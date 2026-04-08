Edu Barros conquista licenças nacionais da CBFS e coloca Rolim de Moura em destaque no Futsal

Por Ricardo Barros

Publicada em 08/04/2026 às 15h46

Rolim de Moura (RO) — A capital da Zona da Mata de Rondônia passa a contar com mais um importante avanço no cenário esportivo. O professor especialista em futsal Eduardo Barros, conhecido popularmente como Edu Barros, conquistou a habilitação como Técnico CBFS Licenças C e B Sub-21 Nacional, certificação concedida pela Confederação Brasileira de Futsal.

Atualmente, Edu Barros atua como técnico no Centro de Treinamento Desporto Escolar (CTDE), da Escola Aluízio Pinheiro Ferreira (APF), onde vem se destacando na formação de jovens atletas. Ao longo de sua trajetória, já revelou diversos talentos e acumulou resultados expressivos, como a conquista de 10 títulos Estaduais sendo o8 dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) e 2 da Federação de Futsal de Rondônia e o título de campeão brasileiro Sub-18 feminino nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs).

Em declaração, o professor destacou a importância da evolução contínua na carreira: “Sempre é tempo de aprender e evoluir. Mais um passo profissional. Quando Deus coloca um propósito em nosso caminho, não podemos desistir no meio da jornada.

Enquanto houver paixão no coração e vontade de fazer a diferença, não existe palavra aposentadoria. Existe trabalho, dedicação e amor pelo que fazemos. Seguiremos estudando, treinando, ensinando e lutando pelo futsal de Rondônia. Porque quem vive o esporte de verdade sabe: isso não é apenas profissão… é legado”, concluiu Edu Barros.

Além da experiência prática, Edu Barros possui sólida formação acadêmica. É graduado em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Rondônia (2000) e pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Faculdade de Pimenta Bueno (2012). Desde 2001, integra o quadro efetivo do Governo do Estado de Rondônia, atuando na área da Educação Física.

A nova certificação reforça o compromisso do profissional com o desenvolvimento do futsal de base e projeta ainda mais o nome de Rolim de Moura no cenário esportivo nacional.